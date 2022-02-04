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Обвал Meta побил исторический рекорд на американском рынке

Meta потеряла 237 миллиардов долларов за день и поставила рекорд обвала капитализации

Фото: Carlos Barria / Reuters

Акции материнской компании Facebook — Meta потеряли на торгах в четверг, 3 февраля, более 25 процентов стоимости, капитализация за сутки упала на 237 миллиардов долларов. Американская организация побила рекорд суточного падения стоимости в истории фондового рынка США, сообщает CNBC.

Предыдущий рекорд по размеру потерь рыночной капитализации за один день принадлежал Apple. В сентябре 2020 года она потеряла 182 миллиарда долларов своей стоимости за сутки. До 2020 года наибольшее однодневное падение было у Facebook — в июле 2018 года оно составило 119 миллиардов долларов.

Facebook от TradingView

Нынешнее обрушение произошло после отчета компании, где говорилось о снижении числа активных пользователей и выручке ниже прогнозов. На постмаркете 2 февраля акции Meta обвалились почти на четверть, причем падение акций техногиганта потянуло вниз и другие соцсети — Pinterest, Snap и Twitter.

Судя по данным рейтинга Forbes Real-Time, состояние основателя Meta Марка Цукерберга сократилось на 29,7 миллиарда долларов — до 84,8 миллиарда. Потеря оказалась больше той, о которой предупреждало Bloomberg. По прогнозам агентства, Цукерберг должен был лишиться 24 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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