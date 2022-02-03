Американский миллиардер Марк Цукерберг оказался близок к рекордной потере части своего состояния из-за обвала акций компании Meta, которой он владеет. Падение его активов рискует стать одной из крупнейших в истории потерь личного капитала за день. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Финансовые показатели Meta не оправдали ожиданий рынка. 2 февраля компания выпустила отчетность за четвертый квартал 2021 года, после чего ее акции обвалились почти на 20 процентов после окончания основной торговой сессии.

Если не произойдет коррекция, то состояние Цукерберга обрушится на 24 миллиарда долларов и составит примерно 97 миллиардов долларов. Он потеряет место в десятке самых богатых людей планеты впервые с июля 2015 года. На момент закрытия основных торгов 2 февраля чистая стоимость его активов составляла 120,6 миллиарда долларов.

Падение состояния на 24 миллиарда долларов за день стало бы одним из крупнейших в истории. Его можно сравнить только с постоянными колебаниями состояния Илона Маска. В ноябре, например, он потерял за сутки 35 миллиардов долларов из-за своего же опроса в Twitter, в котором Маск решил узнать у подписчиков, стоит ли ему продавать десятипроцентную долю в Tesla.

Состояние Марка Цукерберга уже падало в октябре из-за сбоев в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Тогда после падения акций компании Facebook на 5,63 процента глава Meta потерял 6,6 миллиарда долларов.

Согласно отчетности Meta, число ежедневных активных пользователей ее соцсети Facebook в последнем квартале 2021 года по сравнению с предыдущим снизилось. Кроме не оправдавших ожидание показателей в четвертом квартале, слабым оказался и прогноз по прибыли Meta на первый квартал 2022 года. В компании заявили, что на ее доходах негативно сказались сразу несколько факторов.