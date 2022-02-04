Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной торговой сессии Московской биржи российский фондовый рынок демонстрирует рост. Индекс Мосбиржи поднимается на 0,75 процента, до 3497,31 пункта, индекс РТС — на 0,86 процента, до 1444,4 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта на фоне роста нефтяных котировок также укрепляется. Доллар опустился до 76,25 рубля (минус 0,34 процента), евро — до 87,4 рубля (минус 0,13 процента).

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали Ozon (плюс 4,12 процента, до 1578,5 рубля), «Яндекс» (плюс 2,78 процента, до 3614,8 рубля), и VK (плюс 2,16 процента, до 615 рублей). Падают акции «Русала» (минус 0,33 процента, до 70,7 рубля), наименьший рост показывают «Полюс» (плюс 0,17 процента, до 12 230 рубля) и «Татнефть» (плюс 0,35 процента, до 489,6 рубля).

Апрельский фьючерс на нефть Brent вырос до 91,38 доллара за баррель, мартовский на WTI — до 90,72 доллара. На этом фоне российский сорт нефти Urals впервые за семь лет продается по цене выше 91 доллара.

Утренний рост носит коррекционный характер после падения накануне. Индекс Мосбиржи в четверг, 3 февраля, потерял более двух процентов. Однако в целом фондовый рынок отошел от минимумов, достигнутых 24 января, когда ситуация вокруг Украины выглядела максимально напряженной. С начала года индекс Мосбиржи упал на 10 процентов.