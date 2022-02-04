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Российская нефть снова подорожала

Argus сообщает, что цена нефти Urals впервые с 2014 года превысила 93 доллара за баррель

Фото: Станислав Залесов / «Коммерсантъ»

Российская нефть марки Urals вновь рекордно подорожала, преодолев отметку в 93 доллара впервые с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ценовое агентство Argus.

Отмечается, что Urals дорожает вслед за эталоном Brent, стоимость которого поднялась выше 91 доллара за баррель также впервые за семь лет.

В четверг, 3 февраля, стоимость Urals в Средиземноморье (CIF Augusta) достигла 93,19 доллара за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) на закрытии она составила 90,46 доллара за баррель.

При этом Urals все еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus. Так, 3 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил 0,4 доллара за баррель, на северо-западе Европы — 3,13 доллара за баррель.

Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от нее Минфин покупает или продает валюту.

В середине января нефть марки Urals впервые за семь лет превысила 90 долларов за баррель в Европе. В последний раз Urals стоила дороже 90 долларов за баррель в Европе 2 октября 2014 года. В конце месяца отмечалось подорожание марки Brent, она поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года.

Марина Совина
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