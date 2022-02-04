Ограничения на ввоз фруктов из Китая в Россию сняли в день визита Путина

Россельхознадзор снял ограничения на ввоз в Россию цитрусовых фруктов из Китая, говорится на сайте ведомства.

Это сделано «под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики». Решение принято по результатам рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки, отметили в ведомстве.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз цитрусовых в Россию с 6 января 2020 года из-за того, что находил вредные организмы на китайской продукции. Сняты они были в день визита президента России Владимира Путина в Китай.

Путин в ходе встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер. Российский президент отметил, что страны продолжают поддерживать друг друга.

В это же день «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о продаже газа в КНР с поставкой с Дальнего Востока.