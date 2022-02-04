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Рогозин показал летящий в космосе вагон из Челябинска

Рогозин в Twitter показал летящий в космическом пространстве вагон из Челябинска

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал в Twitter летящий в космическом пространстве вагон. Таким образом менеджер проиллюстрировал отчетность за 2021 год входящего в госкорпорацию Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) из Челябинской области.

В анимации изделие, напоминающее трамвайный вагон, находится на околоземной орбите, включает восемь реактивных двигателей, заходит в атмосферу планеты и приземляется на рельсы в одном из российских городов.

«Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод по итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62 процента. В течение года завод поставил трамвайные вагоны для Краснодара, Таганрога, Челябинска, Магнитогорска и Новокузнецка», — говорится в подписи к видео.

В июне 2020 года пресс-служба Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), сообщила, что УКВЗ наладит производство лифтов с голосом Юрия Гагарина. Перед движением они будут приветствовать пассажиров фразой «Поехали!», принадлежащей первому побывавшему в космосе человеку.

Иван Потапов
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