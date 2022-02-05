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НАСА предупредило о приближающемся к Земле «потенциально опасном» астероиде

НАСА: астероид в четыре раза выше Эйфелевой башни пролетит в марте близко от Земли

Фото: Global Look Press

Астероид под названием 138971 (2001 CB21) в марте приблизится к Земле, пишет Newsweek со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Диаметр крупного космического тела, по данным астрономов, примерно 1,3 километра или 4265 футов. Он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты около 11:00 по московскому времени 4 марта. Он двигается со скоростью более 43 тысяч километров в час, предупредили ученые.

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НАСА определило его как «потенциально опасный». При этом ученые уверены, что в обозримом будущем он с Землей не столкнется. «Астероид будет находиться на расстоянии более трех миллионов миль в ближайшей точке, что более чем в десять раз дальше от нас, чем Луна», — подчеркнули эксперты.

Впервые 2001 CB21 был обнаружен астрономом из проекта «Виртуальный телескоп» в Италии Джанлукой Маси. Он сделал его снимок с помощью наземного телескопа, когда астероид находился на расстоянии более 34,6 миллиона километров от Земли.

Ранее международная группа астрономов подтвердила существование второго известного на сегодняшний день троянского астероида 2020 XL5 рядом с Землей.

Алия Шарафутдинова
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