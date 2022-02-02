Рядом с Землей нашли астероид-троян диаметром в километр

Международная группа астрономов подтвердила существование второго известного на сегодняшний день троянского астероида 2020 XL5 рядом с Землей. Об открытии сообщается в статье Nature Communication.

Земные троянские астероиды — это небесные тела, которые вращаются вокруг точек Лагранжа L4 и L5 в системе Земля-Солнце, где гравитационные силы обоих тел уравновешены. Ученые показали, что объект 2020 XL5 будет оставаться в точке Лагранжа L4 в течение четырех тысяч лет, то есть он классифицируется как переходный.

Обнаруженный астероид достигает около километра в диаметре, что превышает размеры другого известного земного троянского астероида ТК7 2020 (0,3 километра в диаметре). Благодаря близости троянцев к Земле и стабильной орбите исследователи рассматривают эти астероиды в качестве удобных кандидатов для космических миссий в будущем.

Хотя известно, что троянские астероиды существуют на протяжении десятилетий на других планетах, таких как Венера, Марс, Юпитер, Уран и Нептун, только в 2011 году был обнаружен первый земной троянский астероид. Поиск проводился в точке L4 с помощью космического аппарата НАСА OSIRIS-Rex и в L5 в ходе миссии Hayabusa-2. Трудности объясняются узким окном наблюдения между подъемом астероида над горизонтом и восходом Солнца.