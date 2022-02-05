В Башкирии завалился на бок туристический автобус c 20 пассажирами

В Башкирии частный туристический автобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил 20 пассажиров, завалился на бок. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 5 февраля. Автомобиль перевозил туристическую группу из Челябинска до деревни в Белорецком районе Башкортостана. «Пассажиры доставляются в Белорецк на автовокзал, для дальнейшего следования в Челябинск», — пояснили в МЧС.

В итоге машина съехала в кювет и завалилась на бок. При этом информации о пострадавших в аварии нет, люди отказались от медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Хабаровске произошло столкновение 11 машин. Последствия аварии попали на видео. Причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.