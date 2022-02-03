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В российском городе 11 машин столкнулись и попали на видео

В Хабаровске сняли на видео последствия столкновения 11 автомобилей

В Хабаровске на улице Горького столкнулись 11 машин. Последствия аварии попали на видео, его публикует Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

На кадрах видно, что на обочине дороги в российском городе находится множество машин, рядом с ними стоят люди. Один из автомобилей сильно поврежден.

По данным авторов канала, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.

Ранее в Подмосковье произошла массовая авария с участием 25 автомобилей. Из-за ДТП образовалась большая пробка, а движение в сторону Москвы было временно заблокировано. Предварительно, причиной аварии стали погодные условия.

Анастасия Шейкина
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