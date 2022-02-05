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Госдеп США вступился за закрытый в Москве Deutsche Welle

Пресс-секретарь Госдепа Прайс спустя сутки заступился за закрытый в Москве Deutsche Welle
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Susan Walsh / Reuters

Госдеп США спустя сутки вступился за закрытый в Москве телеканал Deutsche Welle. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в своем Twitter-аккаунте.

«США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle», — написал он, однако никак не отреагировал на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии.

Ранее постпредство России возмутилось реакцией представителя ОБСЕ Терезы Рибейру по СМИ по поводу решения Москвы о закрытии Deutsche Welle. В ведомстве заявили, что РФ сделает серьезные выводы из комментария представителя ОБСЕ, и назвали действия представителя организации «непрофессионализмом» и «откровенной политической ангажированностью в оценке ситуации».

3 февраля МИД России объявил о санкциях против Deutsche Welle в ответ на действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. В ведомстве сообщили о прекращении вещания Deutsche Welle в России, закрытии корпункта организации в Москве, аннулировании аккредитации сотрудников московского бюро компании.

Марина Совина
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Госдеп США вступился за закрытый в Москве Deutsche Welle
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