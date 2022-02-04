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Россия возмутилась реакцией ОБСЕ на закрытие Deutsche Welle

Постпредство России назвало непрофессионализмом реакцию представителя ОБСЕ на закрытие DW

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Постпредство России возмутилось реакцией представителя ОБСЕ Терезы Рибейру по СМИ по поводу решения Москвы о закрытии Deutsche Welle (DW). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что РФ сделает серьезные выводы из комментария представителя ОБСЕ, и назвали действия представителя организации «непрофессионализмом» и «откровенной политической ангажированностью в оценке ситуации».

В российской миссии подчеркнули, что Рибейру предпочла обойти молчанием запрет на вещание RT DE в ФРГ — факт грубого попрания германскими властями фундаментальных для ОБСЕ принципов свободы выражения мнения и доступа к информации, однако она «возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны».

Ранее стало известно, что московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения МИД России запретить вещание телеканала на территории РФ. Работница телеканала Ирина Филатова призналась, что никто из сотрудников не ожидал настолько жестких мер со стороны российских властей.

3 февраля МИД России объявил о санкциях против Deutsche Welle в ответ на действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. В ведомстве сообщили о прекращении вещания Deutsche Welle в России, закрытии корпункта организации в Москве, аннулировании аккредитации сотрудников московского бюро компании.

Марина Совина
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