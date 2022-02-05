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Германия опровергла информацию о запрете Deutsche Welle сопровождать Шольца

Правительство Германии опровергло запрет репортерам DW лететь в Москву с канцлером Шольцем

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт опроверг появившуюся в СМИ информацию о запрете репортерам Deutsche Welle лететь в Москву с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом он написал в Twitter.

Впервые такой слух появился на страницах газеты Tagesspiegel. По утверждению издания, Управление прессы и информации правительства отказало DW в сопровождении политика во время его поездки в Россию 15 февраля.

«Во избежание недоразумений: Deutsche Welle пригласили на поездку канцлера в Москву», — заверил Хебештрайт.

3 февраля МИД России обнародовал список мер в ответ на запрет вещания немецкоязычного телеканала RT DE в Германии. Среди них — прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России и закрытие корпункта организации в Москве. Также в ведомстве решили аннулировать аккредитации всех сотрудников московского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

О запрете вещания канала RT DE стало известно 1 февраля. Соответствующее решение приняла немецкая Комиссия по надзору за СМИ. Причиной стало отсутствие у канала требуемой законом о СМИ лицензии. Представители RT DE в ответ заявили о намерении добиться пересмотра этого решения в судебном порядке.

Марина Совина
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