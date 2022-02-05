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Экономист объяснил причины антироссийских санкций США

Экономист Дынкин: США хотят санкциями против РФ улучшить позиции на рынках углеводородов

Фото: @mfa_russia

Президент ИМЭМО Александр Дынкин объяснил причины, по которым США угрожают России санкциями. По его мнению, таким способом Вашингтон хочет улучшить свои позиции на рынках углеводородов и вооружений, передает агентство «Прайм».

Экономист отметил, что американцы нацелились на эти сектора и намереваются укрепить свое влияние в них недобросовестной конкуренцией. Эксперт добавил, что в настоящее время политическая культура в Соединенных Штатах оставляет желать лучшего.

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«Неудивительно, что Вашингтон устроил сегодня своего рода чемпионат, кто предложит наиболее крутые антироссийские санкции», — подчеркнул Дынкин.

Он также напомнил, что по подсчетам ИМЭМО Россия теряет 0,7 процента ВВП из-за западных рестрикций. Эксперт отметил, что этому явлению было дано жаргонное определение — independence tax — налог на независимость. Москва платит его, чтобы оставаться независимой в политическом и экономическом отношении, резюмировал специалист.

1 февраля стало известно, что Сенат Конгресса США может согласовать санкции против России на этой неделе. Отмечалось, что законодатели пока не пришли к единому мнению, следует ли вводить ограничительные меры в превентивном порядке.

Марина Совина
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