Экономист объяснил причины антироссийских санкций США

Президент ИМЭМО Александр Дынкин объяснил причины, по которым США угрожают России санкциями. По его мнению, таким способом Вашингтон хочет улучшить свои позиции на рынках углеводородов и вооружений, передает агентство «Прайм».

Экономист отметил, что американцы нацелились на эти сектора и намереваются укрепить свое влияние в них недобросовестной конкуренцией. Эксперт добавил, что в настоящее время политическая культура в Соединенных Штатах оставляет желать лучшего.

«Неудивительно, что Вашингтон устроил сегодня своего рода чемпионат, кто предложит наиболее крутые антироссийские санкции», — подчеркнул Дынкин.

Он также напомнил, что по подсчетам ИМЭМО Россия теряет 0,7 процента ВВП из-за западных рестрикций. Эксперт отметил, что этому явлению было дано жаргонное определение — independence tax — налог на независимость. Москва платит его, чтобы оставаться независимой в политическом и экономическом отношении, резюмировал специалист.

1 февраля стало известно, что Сенат Конгресса США может согласовать санкции против России на этой неделе. Отмечалось, что законодатели пока не пришли к единому мнению, следует ли вводить ограничительные меры в превентивном порядке.

