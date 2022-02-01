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Раскрыты сроки согласования Сенатом США санкций против России

Bloomberg: Сенат Конгресса США может согласовать санкции против России на этой неделе

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Сенат Конгресса США может согласовать пакет санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины уже на этой неделе. Такие сроки раскрыли опрошенные агентством Bloomberg сенаторы.

Так, глава комитета по иностранным делам Сената США демократ Роберт Менендес заявил, что сенаторы надеются «обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперед». Сенатор-демократ Крис Мерфи считает, что последние детали могут быть согласованы «на следующий день или около того». В свою очередь сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что можно «сообщить о прогрессе» в дискуссиях между двумя партиями.

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Агентство отмечает, что американские законодатели пока не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Также остается спорным вопрос о мерах в отношении газопровода «Северный поток-2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что правительство США подготовило санкционные списки представителей элит России и членов их семей на случай «вторжения» РФ на Украину. Она также уточнила, что включенные в список лица входят в «ближний круг Кремля». Однако никаких имен Псаки не назвала.

Осенью 2021 года американские СМИ стали тиражировать новости о планах России по «вторжению» на Украину. Их быстро подхватили в Вашингтоне и Киеве. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
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