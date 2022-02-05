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В Госдуме захотели рассмотреть вопрос о фейковых сообщениях в западных СМИ

Депутат Шхагошев заявил, что вопрос о фейках в западных СМИ могут рассмотреть в Госдуме

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вопрос о появлении фейковых сообщений в западных СМИ может быть рассмотрен комитетом Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом рассказал депутат Госдумы Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

«В прошлом созыве они (подобные вопросы — прим. "Ленты.ру") обсуждались в комиссии по вмешательству в дела РФ извне, сейчас мы можем подобные "выходки" изучать на комитете по безопасности и противодействию коррупции», — заявил политик. Таким образом он не исключил того, что в комитете захотят рассмотреть и обсудить недавние фейки в зарубежных СМИ, появившиеся на фоне мировой напряженности.

5 февраля депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал публикации в немецкой газете Bild, которые сообщают о якобы имеющихся у России «планах вторжения» на Украину, средством информационной войны. Он также заявил, что они приводят к нагнетанию мировой напряженности. Посольство России в ФРГ посчитало материалы «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.

В материале издания рассказывается о «планах руководства России о вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Итогом подобного «плана» должно стать вхождение Украины в Союзное государство, затем проведение референдума о вхождении в состав России и создание системы лагерей для несогласных жителей.

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Варвара Кошечкина
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