Зеленский обратился к сборной Украины по мини-футболу после поражения от России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной страны по мини-футболу, которая уступила в полуфинале чемпионата Европы. Пост доступен в Twitter главы государства.

Украинский лидер поблагодарил футзальную команду за проявленный в игре характер. Он также выразил надежду на то, что вскоре сборная Украины окажется в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Зеленский назвал футболистов героями после матча с россиянами.

Сборная Украины уступила со счетом 2:3 в полуфинальном матче против российской команды. У жовто-блакитных была возможность сравнять счет, однако игрок украинской сборной не сумел реализовать пенальти.

Теперь национальной команде Украины предстоит матч за третье место против Испании. Судьба трофея решится в финале между Россией и Португалией. Оба матча намечены на 6 февраля.