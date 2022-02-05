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Зеленский обратился к сборной Украины по мини-футболу после поражения от России

Зеленский назвал украинских футболистов героями после поражения от России на ЧЕ по футзалу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной страны по мини-футболу, которая уступила в полуфинале чемпионата Европы. Пост доступен в Twitter главы государства.

Украинский лидер поблагодарил футзальную команду за проявленный в игре характер. Он также выразил надежду на то, что вскоре сборная Украины окажется в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Зеленский назвал футболистов героями после матча с россиянами.

Сборная Украины уступила со счетом 2:3 в полуфинальном матче против российской команды. У жовто-блакитных была возможность сравнять счет, однако игрок украинской сборной не сумел реализовать пенальти.

Теперь национальной команде Украины предстоит матч за третье место против Испании. Судьба трофея решится в финале между Россией и Португалией. Оба матча намечены на 6 февраля.

Николай Костюков
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