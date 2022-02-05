Обнаружена связь между группой крови и более тяжелым течением COVID-19

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал об обнаруженной связи между тем, какая у человека группа крови и тяжестью течения COVID-19. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, наблюдается определенная закономерность, связанная с группой крови человека. Так, например, пациенты с первой группой крови легче переносят заболевание, в то время, как обладатели второй группы переносят коронавирус сложнее. Он подчеркнул, что наличие определенных закономерностей пока не выявлено, а исследования продолжаются.

Вирусолог заявил, что в настоящее время сложно сказать, чем конкретно может быть обусловлена подобная связь. Однако, существует гораздо более четкая связь с особенностями функционирования системы интерферона альфа, добавил медик.

Ранее американские медики выяснили, что при тяжелом течении коронавируса в особых каналах мозга возникают дефекты. Эти каналы отвечают за скопления белка в нейрофибриллярные клубки. Ученые исследовали мозг людей, скончавшихся из-за COVID-19. Они нашли те же изменения состава нейронов, которые встречаются при болезни Альцгеймера.