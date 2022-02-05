Медики предупредили о риске развития болезни Альцгеймера после коронавируса

Течение коронавируса имеет схожие с болезнью Альцгеймера признаки, заявили ученые Колумбийского университета в США, пишет журнал Alsheimer’s and Dementia.

Американские медики выяснили, что при тяжелом течении коронавируса в особых каналах мозга возникают дефекты. Эти каналы отвечают за скопления белка в нейрофибриллярные клубки. Ученые исследовали мозг людей, скончавшихся из-за COVID-19. Они нашли те же изменения состава нейронов, которые встречаются при болезни Альцгеймера.

Врачи предупредили, что в мозгу они также зафиксировали высокий уровень амилоидных белков, которые характерны для болезни Альцгеймера. По мнению медиков, это может объяснить ощущение «тумана в голове» у заболевших коронавирусом. Ученые уверены, что заражение COVID-19 может увеличить риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

Ранее ученые выяснили, что коронавирусная инфекция способна нанести человеческому мозгу более сильный вред, чем это может сделать болезнь Альцгеймера.