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Медики предупредили о риске развития болезни Альцгеймера после коронавируса

Американские медики объяснили ощущение «тумана в голове» у заболевший коронавирусом

Фото: Pexels.com

Течение коронавируса имеет схожие с болезнью Альцгеймера признаки, заявили ученые Колумбийского университета в США, пишет журнал Alsheimer’s and Dementia.

Американские медики выяснили, что при тяжелом течении коронавируса в особых каналах мозга возникают дефекты. Эти каналы отвечают за скопления белка в нейрофибриллярные клубки. Ученые исследовали мозг людей, скончавшихся из-за COVID-19. Они нашли те же изменения состава нейронов, которые встречаются при болезни Альцгеймера.

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Врачи предупредили, что в мозгу они также зафиксировали высокий уровень амилоидных белков, которые характерны для болезни Альцгеймера. По мнению медиков, это может объяснить ощущение «тумана в голове» у заболевших коронавирусом. Ученые уверены, что заражение COVID-19 может увеличить риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

Ранее ученые выяснили, что коронавирусная инфекция способна нанести человеческому мозгу более сильный вред, чем это может сделать болезнь Альцгеймера.

Алия Шарафутдинова
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