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COVID-19 оказался способным поражать мозг сильнее болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что коронавирус может поражать мозг сильнее, чем болезнь Альцгеймера

Фото: Pixabay

Исследователи Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера выяснили, что коронавирусная инфекция способна нанести человеческому мозгу более сильный вред, чем это может сделать болезнь Альцгеймера, сообщает Daily Mail.

Наибольшему риску подвержены люди с тяжелой стадией заболевания, которым необходима госпитализация. Отмечается, что симптомы расстройства памяти и психических функций могут оставаться у пациента достаточно долгое время.

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Специалисты провели наблюдение за пожилыми пациентами с поражением мозга, у которых не было выявлено снижения когнитивных функций или деменции до госпитализации из-за COVID-19. Оказалось, что через некоторое время после их инфицирования семь маркеров повреждения головного мозга стали значительно выше, чем у пациентов без коронавируса, но с болезнью Альцгеймера. Умершие от коронавируса в больнице, имели уровни данных показателей выше, чем у тех, кого выписали и отправили домой, заметили ученые.

Ранее британские ученые из Лидского университета выяснили, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44 процента. Исследователями была проанализирована база данных, которая содержала информацию о здоровье и генетических особенностях около полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Марина Совина
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