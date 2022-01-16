Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван повышающий риск развития деменции продукт

Ученые Британии: употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%

Фото: Pixabay

Британские ученые из Лидсского университета выяснили, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44 процента. Об этом пишет Daily Express.

Исследователям была проанализирована база данных, которая содержала информацию о здоровье и генетических особенностях около полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет.

За восемь лет наблюдений учеными были зафиксированы 2896 случаев приобретенного слабоумия. Большая часть участников исследований курила и вела малоактивный образ жизни. Кроме того, у таких людей чаще всего этим недугом страдали родственники.

По данным ученых, повышенный риск развития деменции от обработанного мяса был одинаковым независимо от генетической предрасположенности человека. Выяснилось, что даже ежедневное употребление бутерброда с беконом или колбасой на 44 процента увеличивает вероятность возникновения слабоумия.

Ранее медики из Южной Кореи рассказали о связи болезни Альцгеймера с одним из широко известных недугов — метаболическим синдромом. По их словам, у пациентов с этим распространенным заболеванием риск развития болезни Альцгеймера в 11 раз больше, чем у людей, которые им не страдали.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США раскроют дальнейшие шаги по контактам с Россией
Во Франции раскрыли подход в отношениях с Россией
Овечкин сократил отставание от Ягра еще на одну шайбу
Россиянин пожаловался на Третьяковку из-за пропаганды ЛГБТ
Сбежавший в Британию бывший сотрудник КГБ и ФСБ пожаловался на угрозы
Назван повышающий риск развития деменции продукт
В РПЦ предупредили о вымогательствах денег на реставрацию храмов в Казахстане
В НАТО заявили о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений
Раскрыты подробности нападения на вдову Градского
Глава НАТО ответил на требования о выводе военных из стран альянса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter