Медики назвали неожиданную причину развития болезни Альцгеймера

Медики из Южной Кореи рассказали о связи болезни Альцгеймера с одним из широко известных недугов — метаболическим синдромом, пишет Daily Express.

По их словам, у пациентов с этим распространенным заболеванием риск развития болезни Альцгеймера в 11 раз больше, чем у людей, которые им не страдали. «У пациентов с метаболическим синдромом вероятность развития болезни Альцгеймера в 11,48 раза выше», — назвали неожиданную причину развития патологий ученые.

Биологи изучили состояние и данные более 84 тысяч пациентов в возрасте 60 лет и старше. Они пришли к выводу, что диабет, высокое кровяное давление и ожирение губительно сказываются на сосудах. Если раньше медики просто устанавливали связь между метаболическим синдромом и деменцией, то теперь они доказали его влияние на развитие болезни Альцгеймера.

Метаболический синдром — комплекс нарушений обмена веществ, при котором повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Снижение физической активности и высококалорийный характер питания являются главными причинами того, что заболеваемость метаболическим синдромом растет.

Ранее международная команда под руководством исследователей Кембриджского университета заявила, что нейродегенеративное нарушение в самой начальной стадии развития затрагивает одновременно несколько областей мозга, а не начинается в одной точке, что является причиной относительно быстрого прогрессирования деменции.

