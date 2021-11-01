Обнаружена причина прогрессирования болезни Альцгеймера

Международная команда под руководством исследователей Кембриджского университета впервые проследила за течением болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что нейродегенеративное нарушение в самой начальной стадии развития затрагивает одновременно несколько областей мозга, а не начинается в одной точке, что является причиной относительно быстрого прогрессирования деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали посмертные образцы мозга пациентов с болезнью Альцгеймера, а также результаты ПЭТ-сканирования живых пациентов, которые варьировались от людей с легкими когнитивными нарушениями до пациентов с полномасштабной болезнью Альцгеймера. При болезни Альцгеймера белки тау и бета-амилоиды образуют бляшки и агрегаты, которые провоцируют гибель клеток мозга. Это приводит к потере памяти, изменениям личности и трудностям в выполнении повседневных действий.

Исследователи обнаружили, что главным механизмом, контролирующим скорость прогрессирования болезни Альцгеймера, является появление агрегатов в отдельных областях мозга, а не распространение агрегатов из одной области в другую. По словам ученых, результаты исследования могут пригодиться для разработки методов лечения болезни Альцгеймера, от которой страдают около 44 миллионов человек во всем мире.