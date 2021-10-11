Выявлены маркеры скорого слабоумия

Исследователи из Германии обнаружили в крови человека биомаркеры, повышенное содержание которых может свидетельствовать о скором слабоумии. Статья ученых опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine.

Немецкие специалисты во главе с исследователями из Геттингенского и Мюнхенского университетов решили выяснить, соотносится ли содержание в крови определенных микроРНК — молекул, участвующих в регуляции производства белков — с развитием деменции в будущем. Для этого ученые провели исследования на мышах и в клеточных культурах, а также проанализировали кровь показавших хорошие результаты в ходе когнитивных тестов добровольцев.

Как результат, им удалось выявить три микроРНК, уровень содержания которых коррелировал с интеллектуальными способностями. После этого исследователи сравнили данные о содержании микроРНК в крови здоровых молодых людей и у пожилых пациентов с умеренными когнитивными нарушениями. Чем ниже был уровень их содержания в крови у здоровых людей, тем лучшие результаты они демонстрировали в ходе когнитивных текстов. У 90 процентов пациентов с умеренными когнитивными нарушениями, у которых повышался их уровень, в течение двух лет развивалась болезнь Альцгеймера.

Подтверждалась эта корреляция и у мышей — вместе с тем повышение уровня содержания трех микроРНК могло фиксироваться задолго до снижения когнитивных способностей. По оценкам ученых, наличие этих маркеров сигнализирует о развитии слабоумия у человека через два-пять лет.

Исследователи выяснили, что все три микроРНК влияют на воспалительные процессы в головном мозге и на нейропластичность — способность нейронов устанавливать связи между собой. «По нашему мнению, они не только маркеры, но и активно влияют на патологические процессы, что делает их потенциальными целями для терапии», — отмечает руководитель научной группы, профессор Геттингенского университета Андре Фишер.