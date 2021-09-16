Названы ранние признаки деменции

Медики назвали ряд ранних признаков, предшествующих развитию деменции, среди которых оказались проблемы с памятью и растущая рассеянность, сообщил британский портал Express.

Деменцией является ряд прогрессирующих неврологических расстройств, всего существуют более 200 подтипов. Это разрушительное заболевание, поражающее мозг и вызывающее ряд физических и психических симптомов. Врачи считают, что его можно вылечить или замедлить его прогрессирование, решив проблемы с кровоснабжением головного мозга.

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Так, существует болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная и смешанная деменции. Мозг содержит большое количество нервных клеток, помогающих человеку выполнять все свои функции и задачи. Деменция же наносит повреждения нервным клеткам головного мозга, лишая их возможности «общаться» друг с другом. Это приводит к тому, что человеческий организм не может выполнять повседневные задачи и часто не функционирует должным образом.

Болезнь поражает всех по-разному, причем одни части мозга поражаются больше, чем другие. Хотя ранние признаки различаются, общие ранние симптомы деменции включают в себя: проблемы с памятью, особенно запоминание недавних событий; растущее замешательство; пониженная концентрация; изменения личности или поведения; апатия и отстранение или депрессия; потеря способности выполнять повседневные задачи.

Ранее стало известно, что японские ученые выявили метаболиты крови, изменение в содержании которых ассоциируется с развитием слабоумия. Они проанализировали образцы крови, собранные у восьми пациентов с деменцией, у такого же количества здоровых пожилых людей, а также молодых людей из контрольной группы. Исследователям удалось найти способ сделать метаболиты эритроцитов достаточно стабильными для анализа.