Разработан точный метод предсказания болезни Альцгеймера

Ученые Университета в Каунасе (Литва) разработали метод, который может предсказать возможное начало болезни Альцгеймера по изображениям мозга с точностью более 99 процентов. Метод был разработан на основе анализа функциональных изображений МРТ, полученных от 138 пациентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Diagnostics.

Одним из возможных первых признаков болезни Альцгеймера является легкое когнитивное нарушение (MCI), которое является промежуточной стадией между ожидаемым когнитивным снижением при нормальном старении и деменцией. Функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) можно использовать для выявления областей мозга, которые могут быть связаны с началом болезни Альцгеймера.

Самые ранние стадии MCI часто почти не имеют четких симптомов, но во многих случаях могут быть обнаружены с помощью нейровизуализации. Применение глубокого обучения и других методов искусственного интеллекта (ИИ) может значительно ускорить этот процесс. В общей сложности для обучения и проверки было выбрано 51 443 и 27 310 изображений из набора данных фМРТ. Модель смогла эффективно распознать признаки ранних когнитивных нарушений в представленном наборе данных, достигнув наилучшей точности классификации в 99,99 процента.

По словам ученых, алгоритм может быть преобразован в программное обеспечение, которое будет анализировать собранные данные от уязвимых групп (лиц старше 65 лет, имеющих в анамнезе травмы головного мозга и высокое кровяное давление).