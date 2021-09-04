Раскрыт указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни симптом

Доктор Эмер Максуини рассказал, что необъяснимая тревожность у людей может говорить о болезни Альцгеймера за несколько лет до того, как она проявится. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

«Беспокойство без видимой причины вместе с ранними симптомами потери кратковременной памяти должно насторожить, так как эти симптомы указывают на раннюю стадию деменции», — сказал специалист.

По словам врача, это беспокойство не похоже на обычную тревогу. При этом она может начаться задолго до первых очевидных симптомов. Максуини рассказал, что люди с болезнью Альцгеймера при опросе часто заявляли, что имели необъяснимое беспокойство и фиксировали первые случаи потери кратковременной памяти за 18 месяцев или даже за два года до очевидных проблем.

Ранее ученые Массачусетской больницы общего профиля, США, раскрыли, что гормон иризин обладает способностью стимулировать когнитивные функции при физических упражнениях и, следовательно, потенциально перспективен для лечения когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера. Этот пептидный гормон выделяется мышцами во время физических упражнений.