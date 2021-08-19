Умственная работа оказалась защитой против деменции

Работа, стимулирующая работу ума, защищает от слабоумия в пожилом возрасте. К такому выводу пришла международная группа ученых из Швеции, Финляндии, Великобритании и США, которые опубликовали результаты исследования в British Medical Journal.

Материалы по теме Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

Специалисты проанализировали связь между когнитивной стимуляцией и риском деменции у 107 896 участников (42 процентов мужчин, средний возраст 45 лет) из семи исследований консорциума IPD-Work, целью которого было изучить связанные с работой психосоциальные факторы с хроническими заболеваниями, инвалидностью и смертностью. Кроме того, была изучена ассоциация между когнитивной стимуляцией и белками, препятствующими формированию связей между клетками мозга, у 2261 случайно выбранных добровольцев и связь между белками и риском деменции у 13 656 участников.

Когнитивная стимуляция измерялась в начале исследования, а само умственное здоровье участников отслеживалось в среднем в течение 17 лет. После учета потенциальных смешивающих факторов, включая возраст, пол, уровень образования и образ жизни, было обнаружено, что риск деменции был ниже для участников с высокой когнитивной стимуляцией по сравнению с низкой когнитивной стимуляцией на работе (частота заболевания 4,8 на 10 тысяч человеко-лет в группе с высокой стимуляцией и 7,3 в группе с низкой стимуляцией).

Исследователи не нашли отличий между мужчинами и женщинами или теми, кто моложе и старше 60 лет, но имелись признаки того, что связь была сильнее для болезни Альцгеймера, чем для других деменций. Оказалось, что когнитивная стимуляция также была связана с более низкими уровнями трех белков, ассоциированных с болезнью Альцгеймера.

Когнитивно-стимулирующая работа включает в себя сложные задачи и высокую степень свободы принятия решений, а менее активная пассивная работа характеризуется низкими требованиями и отсутствием контроля.