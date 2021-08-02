Смертельно опасную деменцию связали с коронавирусом

Ученые обнаружили, что COVID-19 может способствовать изменениям в мозге пожилых людей, аналогичных тем, что наблюдается в случае болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции, приводящей к смерти. Результаты исследования, о которых сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, могут указывать на повышенный риск нейродегенеративного заболевания у тех, кто переболел коронавирусной инфекции независимо от тяжести заболевания.

Материалы по теме Под знаком короны Ученые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его? «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

Специалисты проанализировали состояние пожилых людей в Аргентине и выявили изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера, в течение как минимум шести месяцев после заболевания с коронавирусом. Другие исследователи обнаружили белки, связанные с деменцией, в крови жителей Нью-Йорка, у которых COVID-19 на ранней стадии вызвал неврологические симптомы.

В период от трех до шести месяцев после заражения коронавирусом около 20 процентов пожилых людей из 300 исследованных человек имели проблемы с кратковременной памятью. У 34 процентов были более серьезные нарушения, включая проблемы с поиском слов и трудности с долговременной памятью. У тех, кто подвергался наибольшему риску, наблюдались проблемы с обонянием. Обонятельная область мозга напрямую связана с областями, критически важными для памяти, а потеря способности чувствовать запахи иногда является ранним признаком дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Другая группа ученых протестировала более 300 пожилых людей, госпитализированных из-за COVID-19. Около половины из них испытали неврологические симптомы, такие как спутанность сознания. Специалисты обнаружили скачок уровня белков в их крови, что связано с воспалением нервной системы, повреждением клеток головного мозга, характерных для болезни Альцгеймера.