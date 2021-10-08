Обнаружено средство против ожирения

Исследователи из США выяснили, что ингибитор фермента фосфодиэстеразы 9 (ФДЭ9) стимулирует клетки организма сжигать больше жира. Статья ученых опубликована в Journal of Clinical Investigation.

В 2015 году специалисты из университета Джонса Хопкинса показали, что ФДЭ9 способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, вызываемых высоким артериальным давлением. Подавление ФДЭ9 увеличивает содержание циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), регулирующего проводимость каналов в мембранах клеток, через которые перемещаются ионы. Таким же способом работает и виагра: она подавляет действие «родственника» ФДЭ9 — ФДЭ5.

Исследователи предположили, что подавление ФДЭ9 может помочь бороться с кардиометаболическим синдромом, среди симптомов которого есть высокое кровяное давление, высокое содержание в крови сахара, холестерина и триглицеридов, а также повышенное содержание в организме жировой ткани. Ученые применили ингибитор ФДЭ9 компании Pfizer, который испытывался как средство против болезни Альцгеймера, однако безуспешно.

В своем эксперименте исследователи посадили мышей на диету с высоким содержанием жира. Самкам, помимо прочего, чтобы воспроизвести постменопаузу, удалили яичники. Как результат, у подопытных за четыре месяца вдвое увеличился вес и развился диабет. После этого мышей разделили на две группы — экспериментальную и плацебо. Первой в течение шести-восьми недель орально давали ингибитор ФДЭ9.

В результате у самок в экспериментальной группе по сравнению с группой плацебо вес снизился на 27 процентов, у самцов — на 19 процентов. Ингибитор ФДЭ9 снижал уровень холестерина в крови, уменьшал количество жировой ткани в печени до уровня, сравнимого с мышами на нормальной диете. Кроме того, у таких мышей на 7-15 процентов повышалась фракция выброса — процент крови, покидающий сердце при каждом сокращении, — и также снижалось увеличение массы сердца.

Ученые выяснили, что подавление ФДЭ9 активирует главный регулятор метаболизма жира — PPAR-α. Это, в свою очередь, приводит к увеличению экспрессии генов белков, которые контролируют потребление жира клетками и его конечное использование как топлива. Выключение PPAR-α нивелировало эффект от ингибирования ФДЭ9. При этом выяснилось, что у женщин роль PPAR-α выполняет эстроген, уровни которого снижаются после менопаузы.