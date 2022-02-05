В Раде оценили указ Зеленского об увеличении армии на 100 тысяч человек

Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Роман Костенко оценил указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении армии на 100 тысяч человек. В эфире телеканала «Украина 24» он назвал указ главы государства «популизмом».

«Это может сделать только Верховная рада. Указ — декларативный документ. Это только намерения, что хочет сделать президент», — заявил Костенко. По мнению депутата, указ больше похож на «популизм». Он подчеркнул, что военные бригады, созданные в 2014 году, остаются недоукомлектованными, однако Зеленский заявил о создании 20 новых.

«В некоторых бригадах до сих пор передвигаются на обычных автобусах, поскольку нет бронетранспортеров, нет средств на их приобретение», — высказался политик. Он также добавил, что для увеличения армии необходимы финансы.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова указала на серьезную ошибку президента Украины. Она подчеркнула, что заявление об увеличении армии на 100 тысяч человек без «тактико-экономических обоснований» выглядит как обещание Зеленского высадить миллиард деревьев.

1 февраля украинский президент анонсировал увеличение численности армии на 100 тысяч солдат. Зеленский надеется, что Вооруженные силы с помощью нового набора получат еще 20 бригад для подкрепления.