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В Раде указали на важный промах Зеленского

Депутат Ионова: указ президента Зеленского об увеличении численности ВСУ не имеет силы

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова указала на серьезную ошибку президента Украины Владимира Зеленского в своем Facebook-аккаунте.

По ее словам, указ Зеленского об увеличении численности вооруженных сил страны не имеет силы, так как данный вопрос относится к полномочиям Верховной Рады. «Во-первых, численность ВСУ регулируется законом Верховной Рады, а не указом президента. И должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства», — отметила депутат.

Ионова подчеркнула, что заявление об увеличении армии на 100 тысяч человек без «тактико-экономических обоснований» выгладит как обещание украинского президента высадить миллиард деревьев.

«Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение», — написала депутат, отметив, что сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60 процентов — военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем.

Ранее Зеленский во время выступления в Раде подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек за три года.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва категорически отвергает обвинения в агрессивных намерениях.

Марина Совина
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