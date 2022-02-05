Председателя «Мемориала» вызвали в Следственный комитет

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку международного историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Поводом для этого стала поданная от «Ветеранов России» жалоба, в которой общество обвиняют в реабилитации нацизма. Председателя правления «Мемориала» Яна Рачинского вызвали в СКР, сообщает РБК.

По сведениям издания, материалы для проверки были зарегистрированы в следственном отделе Главного следственного управления СК России по Тверскому району Москвы еще 2 февраля.

Сам Рачинский подчеркивает, что обращение в следственные органы поступило еще до заседания Верховного суда, состоявшегося в декабре 2021 года.

Общество «Ветераны России» пожаловались на «Мемориал» в Генеральную прокуратуру. По их данным, лица, включенные правозащитной организацией в список жертв политических репрессий в СССР, в действительности помогали нацистам. По решению Верховного суда организацию ликвидировали 28 декабря 2021 года.

Накануне юристы «Мемориала» обратились в Верховный суд с просьбой приостановить ликвидацию организации.

Их позиция основывается на решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна приостановить производство по ликвидации «Мемориала» до тех пор, пока ЕСПЧ не рассмотрит жалобу НКО на российский закон об иностранных агентах.