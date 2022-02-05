Крымские ученые разработали метод обнаружения надвигающегося землетрясения

Ученые Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) в сотрудничестве с ведущими научными центрами России разработали уникальный метод обнаружения надвигающегося землетрясения. Определить близкий подземный толчок позволяют изменения геомагнитных полей, рассказал замдиректора обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач, передает РИА Новости.

«Для области радиусом до трех тысяч километров от центра исследований — Кацивели (южный берег Крыма) — разработана методика, позволяющая с помощью измерения особых вариаций электромагнитных полей, которые возникают непосредственно перед землетрясением, обнаруживать возникновение процесса "итоговой подготовки" сейсмических событий», — пояснил специалист.

Предвестниками землетрясения служат локальные изменения геомагнитного поля. Их можно обнаружить за время от суток до 5-6 часов до ожидаемого сейсмического толчка. Результаты подтвердились в отношении более чем 20 землетрясений, произошедших с 2020 года по настоящее время.

Вольвач также рассказал о биофизических исследованиях, которые проводились параллельно. Ученые наблюдали за пчелиными семьями и обнаружили, что изменения геомагнитного поля коррелируют с уровнем шума в улье. Специалисты связывают это с возможностью пчел улавливать крайне слабые возмущения поля за счет особых клеток, содержащих фрагменты с большой концентрацией железа.

Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России раскрыли количество произошедших в стране землетрясений за 2021 год. Согласно сообщению, зарегистрировано 21 землетрясение с магнитудой 5 и выше (за аналогичный период 2020 года — 29 сейсмических событий). Уточняется, что больше всего случаев сейсмической активности было зафиксировано на Дальнем Востоке — Камчатке, Курилах и Сахалине, еще несколько несколько — в Сибири, на Урале и Кавказе.

