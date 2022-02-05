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Молдавская оппозиция предложила правительству использовать навоз вместо газа

В Молдавии протестующие против повышения цен на газ принесли навоз к зданию парламента

Фото: Shutterstock

Оппозиционные активисты из молдавской партии «Гражданский конгресс» принесли на акцию протеста мешки с навозом, и предложили правительству использовать их вместо подорожавшего газа. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации организаторов, на акции у здания молдавского парламента собралось около 600 протестующих. Они разместили мешки с навозом у входа и прикрепили таблички с предложением «топить за себя самостоятельно».

Демонстранты организовали протест против повышения цен на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов (рост на 38 процентов от прежней цены) за тысячу кубометров. Такое решение было принято Национальным агентством по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ), оппозиция намерена выступить против инициативы в суде.

«Молдавия из европейского страны превратилась в средневековую резервацию, цены даже на кизяк выросли до небывалых высот. Это будущее нашей страны, которое построила правящая власть вместо того, чтобы обеспечить нам адекватные цены на газ», — рассказал один из лидеров протеста Юрий Мунтян.

В середине января парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за газового кризиса, что связано с риском остановки поставок со стороны «Газпрома» из-за проблем с оплатой. Российская компания предупреждала, что пойдет на приостановку в том случае, если не получит средства вовремя. Молдавия нашла возможность расплатиться за газ, однако премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обвинила «Газпром» в недружественном жесте.

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Дмитрий Сотак
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