Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Молдавия из-за газового кризиса резко увеличила тарифы для населения

Молдавский регулятор увеличил тарифы на газ для населения на 38 процентов

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) на фоне газового кризиса резко увеличило тарифы на газ для населения, сразу на 38 процентов, пишет «Интерфакс».

Повышение обусловлено запросом «Молдовагаза», который потребовал роста тарифов на фоне увеличения закупочной цены на газ у «Газпрома». Однако компании не удалось добиться такого повышения, какого она хотела.

Котировки TTF1! от TradingView

В своей заявке поставщик указывал среднюю прогнозную цену на газ «Газпрома» в 620,1 доллара за тысячу кубометров, и просил тарифа в 15,59 лея за кубометрв (около 68,3 рубля), исходя из среднего курс молдавской валюты в 18,33 лея за доллар. Регулятор с закупочной ценой согласился, но расчет провел по курсу в 17,73 лея за доллар, согласовав новую величину тарифа на уровне 15,18 лея за кубометр (примерно 66,8 рубля).

В середине января парламент Молдавии из-за газового кризиса ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за газового кризиса, что связано с риском остановки поставок со стороны «Газпрома» из-за проблем с оплатой. Российская компания предупреждала, что пойдет на приостановку в том случае, если не получит средства вовремя. Молдавия нашла возможность расплатиться за газ, однако премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обвинила «Газпром» в недружественном жесте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии
Зеленский предложил покупаться в море в Одессе после слов Лаврова
Новый дивизион С-400 прикроет Москву
Российские металлурги пожаловались в прокуратуру на главу ФАС
Молдавия из-за газового кризиса резко увеличила тарифы для населения
Найдена вакансия мечты для возлюбленных на изолированном острове
США поприветствовали слова Лаврова о нежелании войны с Украиной
Российский консул встретился с задержанной за протесты россиянкой в Белоруссии
Бывший тренер сборной России по хоккею рассказал о бардаке в команде
Бритни Спирс станцевала в бикини на камеру и смутила фанатов текстом под видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter