Молдавия из-за газового кризиса резко увеличила тарифы для населения

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) на фоне газового кризиса резко увеличило тарифы на газ для населения, сразу на 38 процентов, пишет «Интерфакс».

Повышение обусловлено запросом «Молдовагаза», который потребовал роста тарифов на фоне увеличения закупочной цены на газ у «Газпрома». Однако компании не удалось добиться такого повышения, какого она хотела.

В своей заявке поставщик указывал среднюю прогнозную цену на газ «Газпрома» в 620,1 доллара за тысячу кубометров, и просил тарифа в 15,59 лея за кубометрв (около 68,3 рубля), исходя из среднего курс молдавской валюты в 18,33 лея за доллар. Регулятор с закупочной ценой согласился, но расчет провел по курсу в 17,73 лея за доллар, согласовав новую величину тарифа на уровне 15,18 лея за кубометр (примерно 66,8 рубля).

В середине января парламент Молдавии из-за газового кризиса ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за газового кризиса, что связано с риском остановки поставок со стороны «Газпрома» из-за проблем с оплатой. Российская компания предупреждала, что пойдет на приостановку в том случае, если не получит средства вовремя. Молдавия нашла возможность расплатиться за газ, однако премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обвинила «Газпром» в недружественном жесте.