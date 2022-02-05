Ректора дагестанского университета задержали за мошенничество на миллионы рублей

Правоохранители задержали ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) за мошенничество на миллионы рублей и служебный подлог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

«Следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") и частью 2 статьи 292 ("Служебный подлог") УК РФ», — рассказал источник.

В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства, регистрации и в служебном кабинете задержанного правоохранители провели обыски.

По версии следствия, в 2015-2018 годах обвиняемый в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица университета, перечислял деньги со стипендиального счета вуза на расчетные счета доверенных лиц, а затем обналичивал их. Помимо этого, стало известно о том, что члены группы подделывали подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий и получали с лицевого счета наличные без их оприходования в кассу учебного заведения.

В управлении СК по региону добавили, что за все время злоумышленники похитили денежные средства, выделенные университету из федерального бюджета, на сумму более 90 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову не удалось обжаловать свой арест по делу о причастности к заказному убийству депутата в 1999 году. Уточнялось, что он будет находиться в СИЗО до 21 февраля.