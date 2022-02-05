Секс-символ MMA снялась в белье с подвязками и восхитила фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант продемонстрировала фигуру в откровенной фотосессии. Снимки доступны в ее Instagram.

Американка предстала перед фанатами в белье с подвязками и чулках. За восемь часов с момента публикации пост набрал почти 150 тысяч лайков. В комментариях пользователи выражают восхищение спортсменкой.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В июле 2020-го она уступила бразильянке Аманде Хибас, после чего покинула промоушен. После UFC Ванзант провела два поединка в боксе без перчаток в Bare Knuckle FC. В обоих случаях американка проиграла.

Всего на счету американки восемь побед при пяти поражениях. Помимо UFC она выступала в Invicta FC. Также Ванзант участвовала в шоу «Танцы со звездами».