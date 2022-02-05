Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Интер М
Сегодня
20:00 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|24-й тур
Бавария
Сегодня
20:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|21-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|24-й тур
Барселона
Завтра
18:15 (Мск)
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Секс-символ MMA снялась в белье с подвязками и восхитила фанатов

Американская девушка-боец MMA Пэйдж Ванзант показала фигуру в белье с подвязками

Фото: @paigevanzant

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант продемонстрировала фигуру в откровенной фотосессии. Снимки доступны в ее Instagram.

Американка предстала перед фанатами в белье с подвязками и чулках. За восемь часов с момента публикации пост набрал почти 150 тысяч лайков. В комментариях пользователи выражают восхищение спортсменкой.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В июле 2020-го она уступила бразильянке Аманде Хибас, после чего покинула промоушен. После UFC Ванзант провела два поединка в боксе без перчаток в Bare Knuckle FC. В обоих случаях американка проиграла.

Всего на счету американки восемь побед при пяти поражениях. Помимо UFC она выступала в Invicta FC. Также Ванзант участвовала в шоу «Танцы со звездами».

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия уличила США в двойных стандартах из-за Deutsche Welle
Секс-символ MMA снялась в белье с подвязками и восхитила фанатов
Россияне заметили исчезновение московских бабушек
НАСА предупредило о приближающемся к Земле «потенциально опасном» астероиде
Семь должностных лиц привлекли к ответственности после аварии на химкомбинате
В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак
Минздрав России назвал способ снизить риск развития рака на 70 процентов
Обнаружена связь между группой крови и более тяжелым течением COVID-19
Названы часто игнорируемые симптомы рака желудка
Раскрыта опасность переизбытка популярного витамина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.