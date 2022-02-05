Названы часто игнорируемые симптомы рака желудка

Врачи рассказали, какие симптомы могут говорить о раке желудка, пишет Focus.

На ранних стадиях болезнь часто не вызывает никаких признаков. Большинство людей не сразу связывают свои симптомы с онкологией, а скорее игнорируют и думают о чувствительном желудке или непереносимости пищи. Эксперты назвали это одной из причин, почему у двух третей пациентов врачи обнаруживают рак желудка только на поздних стадиях.

Медики призвали быть особенно внимательными, если есть чувствительность к кофе, алкоголю или некоторым видам фруктов. Должно настораживать и внезапное отвращение к определенным продуктам, таким как мясо. Возможны постоянная боль, давление и распирание в верхней части живота, расстройство желудка, трудности с глотанием, потеря аппетита.

Нередко у пациентов бывают отрыжка, тошнота, рвота. Кроме того, регистрируют общие симптомы онкологических заболеваний: усталость, истощение, снижение работоспособности.

Медики напомнили, что выявление рака на ранних стадиях повышает шансы на выздоровление.

Ранее медики заявили, что ощущение очень быстрого насыщения во время приема пищи может быть признаком рака желудка. Еще одним неожиданным признаком онкологии специалисты назвали потерю аппетита.