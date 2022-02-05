В США назвали цель возможных санкций против России

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин назвала цель возможных санкций Вашингтона против России заявив, что их нужно вводить только в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

По ее словам, если ввести санкции на упреждение, это «причинит боль», но будет в меньшей мере сдерживающим от эскалации фактором. «По нашему мнению, санкции, очень жесткий пакет санкций, которые мы собрали в США, в сочетании с санкциями, над которыми работает Европа, должны быть сдерживанием», — отметила Квин, добавив, что при этом их нельзя вводить, пока Россия не прибегнет к действиям, которые США пытаются сдержать.

При этом Квин выразила надежду, что Россия сделает просчеты, которые помогут ей понять, что «агрессивные действия будут ошибкой».

1 февраля стало известно, что Сенат Конгресса США может согласовать санкции против России на этой неделе. Отмечалось, что законодатели пока не пришли к единому мнению, следует ли вводить ограничительные меры в превентивном порядке.