В московских школах и детсадах отменили карантин по COVID-19

Карантин по COVID-19 в московских школах и детских садах отменен. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram.

Отмечается, что очные занятия для классов школ и групп детских садов возобновятся 7 или 8 февраля по решению администрации заведения. «По инициативе родителей класса или группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока», — говорится в заявлении.

В оперштабе добавили, что теперь школьников и детсадовцев будут отправлять на карантин в том случае, если в классе или группе заразились коронавирусом 20 и более процентов детей.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в России обновили список мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, из перечня рекомендаций было исключено ношение медицинских перчаток. Соответствующее постановление появилось на интернет-портале правовой информации.