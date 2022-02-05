Соловьев отреагировал на победу сборной России по мини-футболу над Украиной

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал результат полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Встреча в Амстердаме завершилась победой российской сборной. Соловьев назвал матч валидольным и отметил напряженный характер встречи. Он также прокомментировал поведение фанатов украинской команды на триубнах, которые позволили себе нецензурные кричалки в адрес президента России. По мнению Соловьева, подобная поддержка не помогла украинским футболистам.

Сборная России обыграла украинцев в полуфинале чемпионата Европы со счетом 3:2. В финальном матче отечественные футболисты встретятся с португальцами — действующими обладателями трофея. Матч пройдет 6 февраля. Украина поспорит за бронзу с Испанией.

Сборная России выигрывала чемпионат Европы по мини-фтуболу в 1999 году.