Глава СЖР рассказал о последствиях новости «о начале вторжения» на Украину

Ошибочная новость агентства Bloomberg о «начале вторжения» России на Украину может привести к печальным последствиям, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Его слова приводит в субботу, 5 февраля, ТАСС.

Он выразил надежду на то, что произошедшее не было провокацией со стороны Запада. «Думаю, что это все-таки, действительно, досадная ошибка, очень тяжелая оплошность», — пояснил Соловьев.

Глава СЖР пояснил, что вся ситуация стала возможностью по-новому посмотреть на «кухню западных коллег», которые несколько недель нагнетают информацию о нападении России на Украину.

Соловьев допустил также, что сотрудник Bloomberg, выпустивший ошибочный материал, будет серьезно наказан.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков подчеркивал, что публикация Bloomberg о «начале вторжения» на Украину выглядит закономерной ошибкой, поскольку в США сейчас преобладает истеричный политический настрой.

5 февраля американское информационное агентство Bloomberg по ошибке выпустило новость с заголовком о «вторжении» России на Украину и позже извинилось за публикацию ложных данных. Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.