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В СФ назвали закономерной ошибкой публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину

Пушков объяснил публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину истеричным настроем в США

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Публикация Bloomberg о «начале вторжения» на Украину выглядит закономерной ошибкой, поскольку в США сейчас преобладает истеричный политический настрой. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что американские СМИ предвкушают военные действия. В Соединенных Штатах буквально ждут войну, заметил он.

«Негодующие фразы типа "почему президент Байден не делает большего для защиты Украины?!" кочуют с одного американского телеканала на другой», — пояснил Пушков.

Он подчеркнул, что Bloomberg сорвался в прямую ложь. Однако подобная ситуация возникает не впервые, указал член Совфеда. «Все это в американских СМИ уже многажды было — и насчет Югославии, и Ирака, и Ливии, и Сирии. А теперь открыли для себя новый фейковый фронт», — добавил Пушков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ошибочная публикация Bloomberg о якобы начале вторжения России на Украину является демонстрацией мировой напряженности и последствий от подобных сообщений и заявлений Запада.

5 февраля американское информационное агентство Bloomberg по ошибке на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину и позже извинилось за публикацию ложных данных. Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.

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Анна Щербакова
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