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Назван новый ведущий Stand Up на ТНТ

Новым ведущим шоу Stand Up на телеканале ТНТ стал резидент проекта Алексей Щербаков

Кадр: Алексей Щербаков / YouTube

Новым ведущим шоу Stand Up на телеканале ТНТ стал резидент проекта Алексей Щербаков. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, в новом сезоне телепроекта Щербаков станет главным ведущим шоу и заменит на этом посту комика, резидента Stand Up Нурлана Сабурова. Щербакова и Сабурова связывают теплые дружеские и профессиональные отношения. Они совместно участвуют в многочисленных проектах, один из которых — популярное YouTube-шоу «Что было дальше?».

Ранее бывший резидент Stand Up Слава Комиссаренко в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю раскрыл причины своего ухода с телеканала ТНТ. Он рассказал, что в шоу Stand Up сначала сбылась его мечта, однако затем ему пришлось столкнуться с законами телевидения, которые строятся на необходимости выдавать объемы.

Алексей Щербаков — участник комедийных шоу Comedy Battle, Stand Up и «Прожарка». Он также прославился благодаря участию в Stand Up, а также YouTube-шоу «Что было дальше?». Дополнительную известность ему принесло интервью, которое в январе 2020 года он дал Юрию Дудю.

Асель Минбаева
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