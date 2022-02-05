В России рассказали о роли Украины в производстве турецких Bayraktar TB2

Украина может помогать Турции обходить санкционный режим, введенный в отношении Анкары после последнего конфликта в Нагорном Карабахе. О возможной роли Киева в производстве турецких ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2 рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Понятно, что Киев в этой паре ведомый и он не может выставлять Анкаре политических или гуманитарных требований. Наоборот, его можно использовать для обхода санкционного режима. Киев в НАТО сейчас очень любят и жалеют и охотно продадут ему те комплектующие, которые запрещают к поставке в саму Турцию», — заявил специалист.

Издание напомнило, что ранее Украине не удалось самостоятельно разработать собственный беспилотник, который бы по своим характеристикам напоминал Bayraktar TB2. Газета пишет, что производство подобных изделий на территории страны удешевляет Киеву доступ к ним и соответствующим западным технологиям.

В феврале министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании соглашения, предполагающего выпуск на территории страны турецких беспилотников Bayraktar TB2.