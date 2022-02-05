Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе полета российских самолетов были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии. В Минобороны добавили, что после выполнения всех поставленных задач бомбардировщики вернулись на аэродром базирования в России.

Российские и белорусские самолеты неоднократно были задействованы для патрулирования воздушных границ Союзного государства в ноябре и декабре прошлого года. В частности, в декабре для выполнения этой задачи были направлены российские бомбардировщики Ту-22М3 и белорусские СУ-30СМ.