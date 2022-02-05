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Назван способ добиться повышения зарплаты

Юрист Ибрагимова призвала идти в трудовую инспекцию при отсутствии индексации зарплаты

Фото: Pixabay

Руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова заявил, что работодатель обязан индексировать зарплаты своих сотрудников. Если он не соблюдает это требование, то россияне могут добиться повышения заработка через ряд инстанций, сообщает «Прайм».

Ибрагимова заявила, что согласно статье 130 Трудового кодекса России, обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты служит одной из главных государственных гарантий при оплате труда граждан. Ее обязан предоставить каждый работодатель вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.

Юрист назвала способ добиться повышения зарплаты: при отсутствии индексации она посоветовала идти в трудовую инспекцию или прокуратуру. В случае соответствующей жалобы ведомства проведут внеплановую проверку в организации работодателя. Ибрагимова также призвала обращаться в суд для рассмотрения трудового спора.

«По итогам проверки работодателя обяжут устранить нарушение, а также могут привлечь и к административной ответственности по п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ: от 1000 до 5000 на должностное лицо, от 30000 до 50000 на организацию», — подчеркнула специалист.

Ранее россияне назвали главный признак идеального работодателя. 71 процент респондентов отнесли к такой характеристике высокую зарплату.

Марина Совина
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