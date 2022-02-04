Россияне назвали главный признак идеального работодателя

Россияне за последнее время стали немного меньше ценить высокую зарплату, но это по-прежнему является главным признаком идеального работодателя (71 процент), свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ.

Также респонденты называли хороший социальный пакет (69 процентов), стабильность компании (60 процентов), возможность карьерного роста (49 процентов) и климат в коллективе (39 процентов). По оценкам НАФИ, важность зарплаты, продвижения по службе и дружеских отношений в коллективе у россиян падает, а запрос на стабильность фирмы, социальный пакет и предоставление обучения растет.

Для людей старше 45 лет социальный пакет оказался на первом месте (74 процента). Возможность карьерного роста больше интересует молодых людей (65-66 процентов в группе 18-34 года).

Ранее более 40 процентов россиян назвали неудовлетворительную зарплату главной причиной для желания уволиться с работы в 2022 году. Недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы отметили как повод 15 процентов.