Швеция воссоздала агентство по борьбе с зарубежными фейками

Швеция воссоздала агентство «психологической защиты» для борьбы с зарубежными фейками и дезинформацией, закрытое в 2008 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на замглавы агентства Магнуса Хьорта.

Газета уточняет, что основная часть агентства была упразднена после окончания холодной войны, а дискуссию о его возвращении начали в 2016 году, когда на выборах президента США победил Дональд Трамп и стали появляться сообщения о влиянии России на исход выборов.

По данным издания, агентство возобновило работу на фоне опасений, что Россия может вторгнуться на Украину. По словам Хьорта, несмотря на то, что непосредственной угрозы для Швеции нет, исключить риск нападения невозможно. Еще одним фактором стали парламентские выборы, которые пройдут в Швеции осенью 2022 года.

5 февраля агентство Bloomberg опубликовало статью о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В тот же день немецкая газета Bild разместила материал, в котором рассказывается об «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».

6 февраля The Washington Post сообщила, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил, необходимых для «вторжения», ссылаясь на «многочисленные источники» среди официальных лиц и американского разведсообщества. Они обвинили Москву в том, что на сегодняшний день в зоне вероятного конфликта Россией якобы подготовлены 83 батальонные тактические группы, каждая из которых состоит из примерно 750 военнослужащих, еще 14 групп находятся в пути. Две недели назад таких групп было 60, утверждают собеседники издания.

